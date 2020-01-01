 البرازيل تسمح لشركات ألمانية وأمريكية باختبار لقاح لكورونا - بوابة الشروق
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البرازيل تسمح لشركات ألمانية وأمريكية باختبار لقاح لكورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 2:01 ص

وافقت هيئة تنظيم شؤون الصحة البرازيلية (أنفيزا ) على اختبار لقاح لفيروس كورونا من قبل شركات ألمانية وأمريكية، وفقا لإعلان في جريدة رسمية برازيلية، الثلاثاء.

وسمحت الهيئة البرازيلية لشركة  "بيونتيك" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها ماينز وشركة "فايزر" الأمريكية المصنعة للأدوية بإجراء اختبارات لقاح لمكافحة كوفيد-19 في البرازيل.

وتعد البرازيل، التي بها ثاني أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، ساحة للاختبارات حيث تجرى مشروعات تطعيم تابعة لجامعة أكسفورد، مع أسترازينكا لابس، وسينوفاك الصينية أيضا.


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