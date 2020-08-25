أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، صباح أمس، اعتزالها العمل في المجال الإعلامي، لتسعى وراء تحقيق حلمها في مجال التمثيل، قائلة: "بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة وهاطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة، ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد ده من أحلامي، خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجري ورا حلمي حتى وأنا في السن ده".

وأضافت: "أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح أنا تعبت وحسه إني قدمت كل إللى ممكن يتقدم والدولة عامله إللى عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس".

ولكن ما هو مشوار ريهام سعيد الفني الذي تسعى للتركيز عليه؟

شاركت ريهام سعيد في 25 عملا فنيا، ما بين أدوار ثانوية، وأدوار ثانية، وأدوار البطولة، حيث بدأت مشوارها الفني من خلال الدراما التلفزيونية عام 2005م، وذلك من خلال اشتراكها في بطولة مسلسل "المرسى والبحار" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، مقدمة شخصية "ماجدولين".

وتنقلت ريهام بعدها بين الأدوار الثانوية في أكثر من عمل تليفزيوني، مثل مسلسلي مسك الليل عام 2008، ووتر مشدود عام 2009، حتى نالت البطولة أخيرا على خشبة المسرح مع الممثل أحمد بدير، في العمل المسرحي مرسي عاوز كرسي.

بعد المسرحية، عادت ريهام إلى الدراما التليفزيونية عام 2011، لتحصل على دور أكبر، وذلك من خلال تجسيدها لشخصية أشجان في مسلسل شارع عبدالعزيز، مع الممثل عمرو سعد، ولكن لم يحقق الدور الصدى المنشود، فعادت لتقديم الأدوار الثانوية في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين، ومسلسل قلوب مع الممثلة علا غانم.

وتعتبر ريهام أن مشاركتها في مسلسل "ابن حلال" حقق لها نقلة فنية، حيث حصلت على دور كبير ومؤثر من خلال تجسيدها لشخصية "فاطمة بيومي"، الصحفية التي تحاول مساندة "حبيشة"، والذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان، وتم عرضه على شاشة التليفزيون عام 2014.

وحصلت ريهام على دور البطولة في الدراما التليفزيونية عام 2016، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل البطولة الجماعية "ستات قادرة"، مع الفنانتين عبير صبري ونجلاء بدر، ويدور المسلسل حول قصة 3 سيدات كن يعملن كخادمتين ودلالة في تسعينيات القرن الماضي ولا توجد أي علاقة تربطهن ببعض ولكن ظروف الحياة تجمعهن في رحلة صعودهن من الصفر وتجعلهن صديقات ليكشف المسلسل عن أحلامهن ومشاكلهن المشروعة وغير المشروعة.

كما شاركت "ريهام" في نفس العام بدور البطولة في مسرحية "رسمي فهمي نظمي"، مع الفنان طلعت زكريا، والتي تدور أحداثها حول شخصية "شداد" وهو أب لديه عدد من الأولاد لكنهم استغلاليين، حيث يريدون استغلال عمل والدهم كتاجر كبير للوصول لكل شيء، فيحاول والدهم مقاومتهم وتوضيح حقيقة أن المال ليس كل شيء، وتقوم شخصية المحامية "ولاء" التي تجسدها "ريهام" بمساعدته.

آخر أعمال ريهام سعيد الفنية، كان مسلسل "وادي الجن"، والذي عرض مطلع هذا العام، ويدور حول رحلة استكشاف 4 شباب لأحد الكهوف في الصحراء، وهذه الرحلة أجبرتهم على دخول عالم سفلي تسيطر عليه قوى شريرة، فيحاولون الهرب والنجاة بحياتهم.