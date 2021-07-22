إصابة 10 فلسطينيين بانفجار في بناية وسط مدينة غزة

أصيب 10 فلسطينيين على الأقل بينهم حالات وصفت بالخطيرة، صباح اليوم الخميس، جراء انفجار وقع في بناية سكنية بسوق الزاوية وسط مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن انفجارا ضخماً سمع صوته في أرجاء مدينة غزة، تبين أنه في بناية مكونة من عدة طوابق بسوق الزاوية وسط المدينة، ما أوقع 10 إصابات على الأقل بينها مواطن وصفت جروحه بالحرجة، كما لحق دمار وخراب في منازل المواطنين والمحال التجارية داخل السوق.

وأكدت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان ونقلت المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني وأهالي المنطقة بإطفاء النيران والحرائق التي تسبب بها الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

ويعد سوق الزاوية (مكان الانفجار) من أشهر الأسواق وأقدمها في مدينة غزة، وعادة يكون مكتظا بالباعة والمتسوقين من المواطنين في المدينة ساعات الصباح الباكر.