طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر

كشف أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال عمليات الأحماء، قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.

المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، شارك في التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بيراميدز مساء اليوم، الإثنين، بدلًا من طاهر محمد طاهر.

وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة خلال عمليات الإحماء ليغادر الملعب إلى غرفة ملابس الفريق وينضم رضا سليم بدلًا منه في التشكيل الأساسي.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن طاهر محمد طاهر، تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء، وفضل الجهاز الفني والطبي استبداله.

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي شهد تواجد الثلاثي الهجومي طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ووسام أبو علي.

الأهلي يواجه بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 5 نقاط فقط خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات ووسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد مجدي أفشة، محمد هاني، عمر كمال وأليو ديانج.

وحقق الأهلي الفوز يوم الجمعة قبل الماضية على حساب بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.