 في كرواتيا.. رجل يقتل والدته وأشخاص آخرين في دار لرعاية المسنين - بوابة الشروق
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في كرواتيا.. رجل يقتل والدته وأشخاص آخرين في دار لرعاية المسنين

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 5:45 م

قتل رجل عدة أشخاص، من بينهم والدته، في دار لرعاية المسنين في شمال شرق كرواتيا، حسبما قالت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وقال موقع "انديكس دوت اتش ار" الإخباري الكرواتي إن الشرطة أكدت وقوع الحادث في بلدة "داروفار" الصغيرة، دون تقديم تفاصيل بشأن عدد الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم أحد العاملين في دار رعاية المسنين.

وتردد أن الرجل اقتحم الدار بسلاح وأطلق النار عدة مرات.

وأفاد الموقع الإخباري بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم في الحال، بينما أصيب عدد من الأشخاص.

وتردد أنه تم اعتقال الرجل بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة في أحد المقاهي.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش كلمة بشأن الحادث في وقت لاحق اليوم.


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