قالت حركة حماس، إن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه لم ولن تمر دون حساب، مؤكدة أن الأسرى شعبنا الذين يرفضون الظلم سيلقنون الاحتلال ما يستحق.

وأضاف في بيان، اليوم الإثنين: «عملية الأسير المحرر ابن القدس المحتلة إبراهيم منصور، التي قتل فيها ضابط مصلحة السجون الصهيونية داخل مستوطنة، هي رد طبيعي على إجرام الاحتلال بحقه وبحق أسرانا والتي بلغت في وحشيتها حد استشهاد مئات الأسرى خلال معركة طوفان الأقصى».

ودعت حماس، المنظمات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال حتى احترام حقوق الأسرى، ووقف جرائم التعذيب والقتل الممنهج الذي يتعرّضون له في ظلام سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت أسيرا فلسطينيا سابقا، قالت إنه على صلة بحركة حماس، بتهمة قتل أحد ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية طعنا بسكين داخل مستوطنة بقرب القدس المحتلة.

فيما نقل موقع «والا» عن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي قوله إن منصور معتقل أمني معروف، مشيرا إلى أن وحدات من الشرطة والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) اعتقلته قبل نحو 10 أيام ونقلته إلى مركز احتجاز حيث يجري التحقيق معه حاليا.