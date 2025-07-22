مقتل 3 وفقدان 15 بسبب فيضانات مفاجئة في شمال باكستان

جرفت الفيضانات المفاجئة التي نتجت عن هطول أمطار موسمية غزيرة، عدة مركبات تقل سائحين في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقدان 15 آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون، اليوم الثلاثاء.

ويقول مسؤولو الإنقاذ الباكستانيون إن الأمطار الموسمية التي تجاوز حجمها المعدلات الطبيعية منذ 26 يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 225 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين في أنحاء البلاد.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ يعمل على تحفيز زيادة الظواهر الجوية المتطرفة في المنطقة.

وقال فيض الله فاروق، المتحدث باسم الحكومة في منطقة جيلجيت-بالتيستان، إن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أمس الاثنين، ما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 200 سائح محلي بعد إغلاق طريق سريع رئيسي بالقرب من منطقة تشيلاس الشمالية.