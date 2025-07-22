أبو الغيط: بيان الـ25 دولة بشأن غزة يُجسّد إجماعًا عالميًا ضد التطهير العرقي الإسرائيلي

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالبيان الصادر عن 25 دولة، من بينها 18 دولة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلندا، والذي دعا إلى وقف فوري للحرب على غزة، مشيرًا إلى أن "معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة"، كما أدان البيان "القتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، خلال محاولاتهم الحصول على الماء والغذاء".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن البيان يُجسد حالة من الإجماع العالمي ضد استمرار مخطط التطهير العرقي الإسرائيلي، الذي بلغ مستويات صادمة من التجرد من الإنسانية والضمير، مطالبًا بتحويل هذا التوافق الدولي إلى ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف المذبحة اليومية بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن عدد ضحايا الطوابير أمام مراكز المساعدات تجاوز 800 قتيل، سقطوا بدم بارد وهم يسعون فقط للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إسرائيل تمضي بقسوة نحو تنفيذ خطة التهجير القسري، من خلال القتل اليومي والتجويع والحرمان من الأساسيات وإصدار أوامر الإخلاء، ومنع إدخال المساعدات، في محاولة لجعل الحياة مستحيلة داخل القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإنهاء المجازر ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الإنساني الدولي، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الاستهانة بالقيم الإنسانية.