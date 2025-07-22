الرئيس الإسرائيلي يلتقي الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل

- هرتسوج يدين هجمات السويداء ويؤكد دعم إسرائيل للطائفة الدرزية

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إنه التقى مساء اليوم الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، والوفد المرافق له، وناقشوا المجزرة المروعة والهجمات التي استهدفت الدروز في منطقة السويداء بسوريا.

وأكد هرتسوج أن الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، داعيًا إلى الوقوف بجانبهم لحماية أبنائهم وبناتهم وأقاربهم وأحبائهم.

وأضاف رئيس الدولة: "أدعو الجميع لبذل كل جهد ممكن لمنع المزيد من التصعيد".

واندلعت مواجهات دامية في محافظة السويداء جنوب سوريا منتصف يوليو 2025، بين فصائل مسلحة درزية وأخرى من العشائر البدوية، نتيجة خلافات قديمة تفجّرت إثر عمليات خطف متبادل ونهب.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص، بينهم مدنيون وأطفال، في واحدة من أعنف موجات العنف التي شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية منذ بداية النزاع السوري.

على خلفية التصعيد، دفعت الحكومة السورية بقوات أمنية وعسكرية إلى السويداء لاحتواء الوضع، مما أثار توترًا مع الزعامات الدينية الدرزية التي تحفظت على هذا التدخل، قبل التوصل إلى اتفاق مؤقت تضمن انسحاب الجيش تدريجيًا بعد "تمشيط" بعض المواقع.

وفي خضم ذلك، اتهمت دمشق إسرائيل بشن غارات جوية على مواقع في محيط السويداء ودمشق، بدعوى حماية الطائفة الدرزية، ما اعتبرته السلطات السورية محاولة لتقويض جهود التهدئة.

بموازاة ذلك، أعلنت شخصيات درزية داخل سوريا وخارجها، وعلى رأسهم مشايخ عقل وزعماء من داخل فلسطين المحتلة، دعمهم الكامل للفصائل المحلية في السويداء، وسط دعوات لاحتواء الموقف ومنع انزلاقه نحو صراع أهلي أوسع.

وفي 17 يوليو، أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، في ظل مساعٍ لتثبيت الاستقرار الهش وتفادي التدخلات الخارجية التي تهدد بتفجير الوضع مجددًا.