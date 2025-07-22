المستشار الألماني يصف مجددا الوضع في قطاع غزة المحاصر: لم يعد من الممكن قبوله

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الوضع في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، مجددًا بأنه "لم يعد من الممكن قبوله".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، قال ميرتس، في برلين مساء اليوم الثلاثاء: "أود أن أدعو الحكومة الإسرائيلية الآن وبشدة إلى وقف التدخلات العسكرية المكثفة، والسماح بوقف إطلاق النار، وقبل كل شيء، السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للسكان هناك".

وفي الوقت نفسه، أكد زعيم الاتحاد المسيحي الألماني، أنه لا توجد خلافات بشأن هذه القضية بينه وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

وأردف: "لا توجد اختلافات في الرأي داخل الائتلاف حول هذا الأمر.. نحن متفقون تمامًا في هذه القضايا".

وفي وقت سابق من اليوم، كان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي ماتياس ميرش، طالب بأن تنضم الحكومة الألمانية إلى البيان الذي أصدرته 28 دولة – بينها 20 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي – يدعو إلى إنهاء الحرب، وهو البيان الذي امتنعت ألمانيا عن التوقيع عليه.

وردا على سؤال عن سبب عدم انضمام ألمانيا إلى المبادرة البريطانية، أشار ميرتس، إلى بيان سبق أن أقره المجلس الأوروبي، وقال إنه "متطابق عمليًا من حيث المضمون مع ما جاء في الرسالة الحالية".

وأضاف أنه يمكن أن يدعي لنفسه "بأنني كنت من أوائل من صرّحوا بكل وضوح، حتى في ألمانيا أيضا، بأن الظروف هناك لم تعد مقبولة".