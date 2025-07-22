البيت الأبيض ينشر صورة تخيلية جديدة لترامب: يلاحقون الرجل الخطأ

نشر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، صورة جديدة معدلة للرئيس الأمريكي، حملت عبارة: "كنت الرجل الذي تتم مطاردته، الآن أنا من يطارِد".

وأرفق البيت الأبيض مع الصورة، التي نشرها عبر صفحته على فيسبوك تعليق قال فيه: "إنهم يلاحقون الرجل الخطأ".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها البيت الأبيض لنشر صور معدّلة للرئيس ترامب، حيث سبقها صورته مرتديا بذلة "سوبرمان".

وفي 4 مايو الماضي، نشر الحساب الرسمي صورة لترامب بعضلات مفتولة وسيف أحمر، مستوحاة من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، وتضمنت الصورة هجومًا ضمنيًا على خصومه السياسيين من اليسار الأمريكي.

وفي 27 أبريل، نشر حساب البيت الأبيض على منصة "إكس" صورة أخرى لترامب مرتديًا نظارة شمسية، وبجانبه تمثال الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس وقد وُضعت على وجهه نظارة مشابهة، مرفقة بعبارة مختصرة: "كريستوفر كولومبوس عاد".