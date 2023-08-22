قال خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ مشروع «100 سنة غنا» للمطرب علي الحجار، سيبدأ قبل الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية (يبدأ في 20 أكتوبر المقبل).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلامية سهير جودة، عبر شاشة «النهار»، مساء الثلاثاء، أنه جار العمل حاليا على إعداد العمل على المشروع، لافتا إلى أنّ الحجار يباشر وضع إضافات على المشروع (الذي أعده منذ سنوات طويلة).

وأشار داغر، إلى أن المشروع سيكون بالتوازي مع مشروع الأساتذة الذي يشرف عليه الفنان مدحت صالح، مثمنا هذه المنافسة التي يستفيد منها الجميع، وشدد على أن دار الأوبرا متاحة للجميع.

وفي يوليو الماضي، اتفقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كانت قد اتفقت مع المطرب علي الحجار، على تبني مشروع الفني 100 سنة غنا.

ويهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

الخطوة هذه جاءت بعدما أثيرت حالة من الجدل، في أعقاب إطلاق مشروع الأساتذة ويشرف عليه مدحت صالح، حيث اعتبره الحجار نسخة مقلدة من مشروعه.