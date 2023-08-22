 وحدة الفرص بالأقصر تسلم كراس متحركة لذوي الهمم بالتعاون مع التضامن - بوابة الشروق
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وحدة الفرص بالأقصر تسلم كراس متحركة لذوي الهمم بالتعاون مع التضامن

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 11:10 ص

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، في تسليم 2 من الكراسي الكهربائية و3 من الكراسي المتحركة العادية و3 من الكراسي بالأربطة لذوي الهمم، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية.

وأوضحت نورا أحمد عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الوحدة تتعاون شهريا في تدشين العديد من المبادرات على مستوى المحافظة للوصول للمستحقين وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

وأكدت عثمان، أنه سبق تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة داخل المحافظة، ومنها مبادرة "فرحتهم بالدنيا" لتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، ومبادرة "فرحهم بالعيد" التي تستهدف توزيع ملابس جديدة على الأطفال المستحقين، وتوفير الأطراف الصناعية لذوي الهمم، وغيرها من المبادرات.


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