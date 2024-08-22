كونكريت بلس بالشراكة مع زهران القابضة تدرس عقود إنشاءات في السعودية بحوالي 2 مليار ريال

تستهدف شركة "كونكريت بلس"، بالشراكة مع مجموعة زهران القابضة، الحصول على عقود إنشاءات في السوق السعودي بقيمة تقارب 2 مليار ريال، وفقًا لتصريحات المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة "كونكريت بلس".

وأضاف يوسف أن الشركة تمنح أولوية للتوسع الخارجي في السوقين السعودي والليبي، بالإضافة إلى العراق، حيث تأهلت لمشروع مستشفيات بناءً على خبراتها في تنفيذ العديد من المستشفيات داخل السوق المصرية.

كما تعاقدت الشركة على مشروع مول تجاري في سلطنة عمان باستثمارات قدرها 1.25 مليار جنيه، وجارٍ دراسة التعاقد على مشروعين سكنيين باستثمارات تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.

واستطاعت "كونكريت بلس" إبرام تعاقدات خلال العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي محفظة التعاقدات إلى 40 مليار جنيه تضم 52 مشروعًا.

وتمنح الشركة الأولوية لعمليات التنفيذ، حيث تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 12 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ8 مليارات جنيه نفذتها الشركة في عام 2023.

وتعمل الشركة على الانتهاء من تسليم نحو 20 مشروعًا بنهاية العام الجاري، أبرزها جامعة السويدي، ومستشفى جامعة كفر الشيخ، وسجن العاشر من رمضان، وسجن 15 مايو، و3 مشروعات في توشكى، ومحور بن زايد في العاصمة الإدارية، ومبنى الكاتدرائية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مع القطاع الخاص.