الولايات المتحدة تعلن تدمير رادار ومنظومة صواريخ للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير رادار ومنظومة صواريخ للحوثيين في اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت القيادة في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومة صواريخ "أرض-جو" ورادار تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم في اليمن".



وأضافت أن "هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف "تحالف الازدهار"، والسفن التجارية في المنطقة".

واعتبرت أن "هذه الإجراءات تتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وآمنة أكثر".

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس اندلاع حريق على متن سفينة تجارية إثر "هجوم استهدفها وكان الثالث من نوعه خلال ساعات" قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.