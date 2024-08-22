الحوثيون: استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن"، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف: "العملية الأولى استهدفتْ سفينةَ "سونيون" النفطية التابعةَ لشركةٍ تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ وانتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصيبتِ السفينةُ إصابةً دقيقةً ومباشرةً أثناءَ إبحارِها في البحرِ الأحمرِ وهي معرضةٌ للغرق".

وتابع: "العملية الأخرى استهدفت سفينة "إس دبليو نورث ويند" تابعة كذلك لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد أصيبت بشكل مباشر ودقيق وذلك أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر".

وشارك في تنفيذ العمليتين العسكريتين، بحسب المتحدث، "كل من القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وذلك بعدد من الزوارقِ الحربية والصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة والطائراتِ بدون طيار".

وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهدافِ كافةِ السفن المرتبطة به أو التابعة لشركاتٍ تتعامل معه وذلكَ في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البياناتِ السابقة".

وشدد على أن "عمليات القوات المسلحةِ اليمنية لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخوانِنا في قطاع غزة".