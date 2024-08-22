قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 80% من نازحي اليمن يعيشون ظروفا معيشية قاسية، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي اليوم، إن "اليمن يعاني واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث يوجد أكثر من 4.5 مليون شخص نازح حاليا".

وأضاف البيان "من بين هؤلاء النازحين، تُشَكِّل النساء والأطفال حوالي 80%، ويعانون من ظروف معيشية قاسية، حيث يعيشون في مآويٍ مكتظة تكون فيها الخدمات الأساسية محدودة، مع تضاؤل سبل العيش".

وتابع البيان "يؤدي الافتقار إلى المساحات المجتمعية الآمنة إلى تفاقم هذه التحديات؛ ما يترك العديد من الناس معزولين وفي حالة ضعف".

وأعلنت المنظمة وفق البيان أنها" قامت مؤخرا ببناء مركز جديد للنساء في دار الجامعة، بمديرية ذي السفال في محافظة إب وسط اليمن، كجزء من مبادرة واسعة أطلقتها لإنشاء مساحات آمنة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف معالجة الاحتياجات العاجلة للمجتمعات النازحة التي تأثرت بشدة جراء الصراع وعدم الاستقرار".

وذكر البيان أن "المركز الجديد سيعمل كمحطة لمشاركة المرأة والأنشطة الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يوفر ملاذا آمنا ومصدر دعم لأولئك الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تدير حاليا 23 مركزا مجتمعيا، بما في ذلك المساحات المخصصة للنساء، في محافظات إب وتعز ومأرب والساحل الغربي، والتي يستفيد منها أكثر من 66 ألف شخص.