 الأردن يدين استمرار القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025 9:21 م القاهرة
الأردن يدين استمرار القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عمان - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 9:13 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 9:13 م

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، عن إدانتها لاستمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وبما أفضى إلى مستويات خطيرة من المجاعة، وفق وكالة "بترا".

أشار تقرير اللجنة الأممية المعنية بإصدار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إلى أن مستوى الاحتياج إلى الغذاء في غزة وصل إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، التي تشير إلى حدوث مجاعة فعلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن هذا الإعلان "يمثل مؤشراً خطيراً على الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدم التجويع كوسيلة ضد الفلسطينيين".

ودعا القضاة المجتمع الدولي "إلى التحرك بشكل فوري ودون إبطاء لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وإنهاء المجاعة والكارثة الإنسانية التي سببها ويفاقمها العدوان، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام".

 


