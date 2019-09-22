عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إقامة مهرجان للتوائم في إحدى مدن اليونان.

وذكرت "يورو نيوز"، أن بلدة تريكالا شمال غرب اليونان، قد شهدت اليوم الأحد مهرجانا للتوائم في أول تظاهرة من هذا النوع في البلاد بحسب القائمين على الحدث.

وقد بلغ عدد المشاركين في المهرجان 172 زوجا من التوائم وست مجموعات من التوائم الثلاثة العدد جاؤوا من مختلف أنحاء اليونان وتتراوح أعمارهم ما بين سنوات الطفولة الأولى إلى سن الثامنة والسبعين، تجمّعوا كلهم في الحديقة العامة للبلدة وارتدوا للمناسبة نفس الملابس.