 شقيق الروح والجسد.. مهرجان للتوائم في اليونان - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2019 9:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

شقيق الروح والجسد.. مهرجان للتوائم في اليونان

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 9:00 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 9:03 م

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إقامة مهرجان للتوائم في إحدى مدن اليونان.

وذكرت "يورو نيوز"، أن بلدة تريكالا شمال غرب اليونان، قد شهدت اليوم الأحد مهرجانا للتوائم في أول تظاهرة من هذا النوع في البلاد بحسب القائمين على الحدث.

وقد بلغ عدد المشاركين في المهرجان 172 زوجا من التوائم وست مجموعات من التوائم الثلاثة العدد جاؤوا من مختلف أنحاء اليونان وتتراوح أعمارهم ما بين سنوات الطفولة الأولى إلى سن الثامنة والسبعين، تجمّعوا كلهم في الحديقة العامة للبلدة وارتدوا للمناسبة نفس الملابس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك