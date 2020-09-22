اتحاد الصناعات: مراجعة نسبة المكون المحلي بالسلع المشاركة في مايغلاش عليك لزيادة المبيعات

قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد كان حريصا دائما على مراجعة نسبة المكون المحلي بالسلع والمنتجات المشاركة بمبادرة "ما يغلاش عليك"، والتحقق من توافرها، من أجل زيادة المبيعات المحلية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال تكريم وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، لـ9 تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" التي ستنتهي فى 26 أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد العظيم، أن المبادرة بشكل أساسي على تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.