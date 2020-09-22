وكالة الطاقة الذرية قلقة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يظل مصدر قلق كبير للوكالة.
وقال رافاييل جروسي، المدير العام للمنظمة لممثلي الدول الأعضاء: "إن استمرار البرنامج النووي للدولة هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو أمر مؤسف للغاية".
وشارك بعض الممثلين شخصيا بالاجتماع السنوي في فيينا بينما شارك آخرون الاجتماع عبر الفيديو .
ودعا جروسي كوريا الشمالية إلى التعاون مع وكالته.
وتجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات حول برنامج كوريا الشمالية، عبر الأقمار الصناعية على سبيل المثال.
وقال جروسي: "تكثف (الوكالة) استعدادها للاضطلاع بدورها الأساسي في التحقق من البرنامج النووي (لكوريا الشمالية)".
ولا يُسمح لمحققي الوكالة رغم ذلك بدخول البلاد. وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة عام 1994.