وكالة الطاقة الذرية قلقة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يظل مصدر قلق كبير للوكالة.

وقال رافاييل جروسي، المدير العام للمنظمة لممثلي الدول الأعضاء: "إن استمرار البرنامج النووي للدولة هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو أمر مؤسف للغاية".

وشارك بعض الممثلين شخصيا بالاجتماع السنوي في فيينا بينما شارك آخرون الاجتماع عبر الفيديو .

ودعا جروسي كوريا الشمالية إلى التعاون مع وكالته.

وتجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات حول برنامج كوريا الشمالية، عبر الأقمار الصناعية على سبيل المثال.

وقال جروسي: "تكثف (الوكالة) استعدادها للاضطلاع بدورها الأساسي في التحقق من البرنامج النووي (لكوريا الشمالية)".

ولا يُسمح لمحققي الوكالة رغم ذلك بدخول البلاد. وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة عام 1994.