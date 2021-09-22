وفاة سامح رمضان مخرج برنامج «الحياة اليوم»

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نعي المخرج حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، منذ قليل، المخرج الشاب سامح رمضان، مخرج برنامج «الحياة اليوم».

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان"، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف: "كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك".

عمل سامح رمضان منذ سنوات ببرنامج "الحياة اليوم"، ومنذ فترة أصيب بمرض السرطان ليرحل عن عالمنا اليوم.