وزيرة الخارجية السودانية: الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة

قدمت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء، تنويراً لجميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالخرطوم بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أحاطت لوزيرة الحضور علماً بحيثيات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها بعض الضباط من ذوي الرُتب الوسيطة والصغرى وبعض المدنيين، والذين تصدت لهم قيادة القوات المسلحة السودانية وألقت القبض عليهم ووضعتهم تحت التحري والتحقيق.

وطمأنت الوزيرة الجميع بالسيطرة الكاملة على الوضع واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، معربة عن شكرها وتقديرها للدور الكبير الذي قامت به قيادة القوات المسلحة، وشكر وتقدير جمهورية السودان لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت المحاولة الانقلابية.

من جانبه شكر سفير المملكة المغربية وعميد السلك الدبلوماسي، السفير محمد ماء العينين، وزيرة الخارجية وكل مؤسسات الدولة على التنوير الذي قدموه بشأن المحاولة الانقلابية، مؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب السودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.

كما أشاد بالتقرير الذي قدمته الوزيرة للرأي العام، والذي يتضمن رؤية واضحة للسياسة الخارجية السودانية، واصفاً إياه بغير المسبوق.

وعلى ذات الصعيد أدان سفراء كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي عملية المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكدين دعمهم الثابت لعملية التحّول الديمقراطي بالسودان.

وفي ختام التنوير ناشدت الوزيرة المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان، بما يمكّن من مجابهة التحديات الجسام، والعبور بأمان وصولاً لمرحلة التحوّل الديمقراطي بإنجاز جميع استحقاقاته اللازمة، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والسلام والحرية والعدالة والتداول السلمي المستدام للسُلطة.