 فرنسا ستكلف الاتحاد الأوروبي 35 مليار استرليني إذا عرقلت اتفاق التجارة بين الاتحاد وأستراليا وأمريكا - بوابة الشروق
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فرنسا ستكلف الاتحاد الأوروبي 35 مليار استرليني إذا عرقلت اتفاق التجارة بين الاتحاد وأستراليا وأمريكا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:35 ص

أفاد موقع "فاكتس فور إي يو" ، بأن العبء الذي ستتسبب فيه فرنسا إذا عرقلت اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي مع كل من استراليا والولايات المتحدة سيصل إلى 35 مليار استرليني بحلول عام 2025.
وكانت "أزمة الغواصات" قادت إلى توتر العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث ألغت استراليا عقداً قائماً مع فرنسا بخصوص 12 غواصة تعمل بالديزل وهو ما وصفته باريس بأنه "طعنة في الظهر".. واستدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا على إثر ذلك.
وأوضح الموقع أنه في الفترة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، بلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إلى أستراليا 31.6 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من استراليا 7.8 مليار يورو.. وبذلك يصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى 39.4 مليار يورو (31.1 مليار جنيه إسترليني).
وأضاف الموقع أن الارتفاع السنوي المتوقع هو 11.2 مليار جنيه إسترليني سنويًا، مما يعني أنه بحلول عام 2025، سيكون الاتحاد الأوروبي قد خسر 36.5 مليار جنيه إسترليني في التجارة الإضافية إذا انهار الاتفاق المحتمل بين الجانبين.

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