الشعباني يطالب رفعت باحترام تعاقده

طالب التونسي معين الشبعاني، المدير الفني الجديد لفريق المصري، من لاعبه أحمد رفعت، احترام تعاقده مع النادي، وذلك بعد غيابه عن التدريبات بدون أذن.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية لقناة (أون تايم سبورتس):" يجب على أحمد رفعت احترام تعاقده مع النادي، أعلم أنه من نجوم الفريق، لابد من حل مشكلته، وعودته للتدريبات".

وأضاف:" تعودت على المشاكل، ولكن لن أحقق النتائج الإيجابية وحدي، بعد رحيلي عن الترجي، أردت الحصول على راحة، وتمسك إدارة المصري بتدريبي للفريق، سبب موافقتي، وذلك بعدما تلقيت رسائل تحفيزية من أصدقائي في مصر لقيادة الفريق".

وتعاقد المصري مع معين الشعباني لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر، وذلك بعد رحيل علي ماهر.

وتوج المدرب التونسي معين الشعباني، مع الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين موسم 2018و2019.