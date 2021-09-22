 القوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا في محافظة الضالع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات اليمنية تحبط هجوما حوثيا في محافظة الضالع

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:08 م

أحبطت قوات الجيش والمقاومة اليمنية، اليوم الأربعاء، محاولات تسلل وهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من المواقع شمال جبهة مريس بمحافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى منطقة الزيلة وتبة وينان وجرى التعامل معهم من قبل قوات الجيش والمقاومة.

وأكد المصدر إحباط الهجوم الحوثي بنجاح، وإسقاط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكانت جبهة مريس قد شهدت مساء أمس تجدد اشتباكات وقصف متبادل بين قوات الجيش والمقاومة وبين مليشيا الحوثي، بعد هدوء استمر لأشهر.


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