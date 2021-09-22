عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس المنتخب حديثًا للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيد بشأن الوضع في شبه جزيرة القرم، على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية، نقلًا عن مراسلها في نيويورك، بأن زيلينسكي أثار خلال الاجتماع مسألة دعم مبادرة منصة القرم من قبل الأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة الدولية الأكثر نفوذا.

كما أشار المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرهي نيكيفوروف إلى أن "برنامج القرم يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".. مُضيفًا أن: "الناتو والاتحاد الأوروبي كانا مُمثلين في قمة منصة القرم ، لكن لم يكن هناك ممثل للأمم المتحدة"، بحسب "أوكرينفورم".

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر صحفي اليوم أن مينسك لن تفوت الفرصة بالاستفادة من هذه الزيارة إلى أقصى حد وستعقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي مختلف البلدان لبحث القضية.

ووصل زيلينسكي، يوم أمس إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في الدورة الــ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.