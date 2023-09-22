الجيش الباكستاني يقتل 8 مسلحين بعد هجمات عبر الحدود

قتل جنود باكستانيون 8 متشددين إسلاميين على الأقل، في عمليات في المناطق الشمالية الغربية، بعد أسابيع من هجمات قاتلة عبر الحدود، شنتها ميليشيات.

وذكر الجيش في بيان أنه تم اعتقال 5 مسلحين آخرين، في عمليات وقعت الليلة الماضية في مناطق متاخمة لحدود البلاد مع أفغانستان.

وتم تنفيذ الغارات في منطقتي "وزيرستان" و"بانو" وهما منطقتان، كانتا تحت سيطرة المسلحين المرتبطين بشبكة القاعدة وطالبان سابقا.

وتأتي العملية بعد أسابيع من شن العشرات من المسلحين من حركة طالبان الباكستانية هجمات ضد حراس الحدود الباكستانية، من مخابئهم في أفغانستان.

وكانت حركة "طالبان الباكستانية، التي تختلف عن نظيرتها الأفغانية، على الرغم من أن الحركتين لديهما نفس التفسير المتشدد للمذهب السني للإسلام، قد قتلت حوالي 80 ألف باكستاني، منذ عقود من العنف.

ودعت إسلام أباد مرارا كابول إلى كبح جماح المتشددين الإسلاميين الذين يُقال إنهم يستخدمون مخابئهم في أفغانستان لشن هجمات عبر الحدود في باكستان.