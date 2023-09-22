التأمينات: صرف زيادة المعاشات نوفمبر المقبل بأثر رجعى

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي أقرها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي، سيتم صرفها لكل أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه اعتبار من 1 أكتوبر المقبل، سيتم صرف زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه كمنحة استثنائية، منوها بأن صرف الأموال يتطلب قانونا ومن ثم يوافق عليه مجلس النواب.

وأفاد بأن فور صدور قرار الرئيس السيسي بهذه الزيادة، تم التنسيق مع وزارة المالية، وإعداد مشروع قانون بالحزمة الاجتماعية، وإحالة القانون لمجلس النواب ومجلس النواب ينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وذكر أنه سيتم الصرف بأثر رجعى لأن موعد صرف المعاش يكون أول الشهر وليس آخر الشهر.

وشملت توجيهات الرئيس السيسي، التي استعرضها خلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، السبت الماضي:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ل600 جنيه بدلا من 300 لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة أربعة آلاف جنيه بدل 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق

- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 %؛ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة

- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدل من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن.



