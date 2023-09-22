قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه ليس للفلسطينيين "فيتو" على العلاقات الإسرائيلية العربية، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعرض نتنياهو خلال إلقاء كلمته، خريطة تحمل عنوان "الشرق الأوسط الجديد"، حيث أشاد بإقامة إسرائيل علاقات سلام مع 4 دول عربية في السنوات الأخيرة.



وتظهر الخريطة التي عرضها نتنياهو حدود إسرائيل لتشمل كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.



كما اقتصرت تلك الخريطة على توضيح أسماء دول المنطقة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (5 دول فقط)، بالإضافة إلى السعودية، في اشارة لاقتراب التطبيع معها.



وأكد نتنياهو إن إسرائيل "تقترب" من تطبيع العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستغير خريطة الشرق الأوسط برمتها.



وحول إيران، أفاد نتنياهو بأن إيران تنتهك الاتفاق النووي ولا تخضع لأي عقوبات، مؤكدا أنه سيفعل ما بوسعه للحول دون حيازة طهران سلاح نووي.



وانطلقت الثلاثاء الماضي الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي التحديات العالمية والأوضاع الجيوسياسية وإصلاح مجلس الأمن وتغير المناخ على رأس المناقشات التي من المقرر تداولها.