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- حسين فهمي يكرم سلاف فواخرجي



- محمود حميدة: تسليمي جائزة لجابي خوري شرف كبير لي



افتتح مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، وذلك من خلال الاحتفالية السينمائية التي أقيمت بمارينا يخوت صن رايز جاردن بيتش، بحضور السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.

وقدم الحفل الفنانة ميرنا وليد وابنتها مايا وبدأت مراسم الحفل بعرض فيلم تسجيلي يرصد أجيال مختلة من نجوم السينما المصرية عبر لقطات عاشت في وجدان عشاق الفن السابع.



واستعرض حفل الافتتاح لقطات من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاث، حيث ينظم المهرجان مسابقة للأفلام الطويلة، وأخرى للأعمال القصيرة إضافة لمسابقة أفلام الطلبة.



وبدأ الحفل بتكريم الفنان هاني سلامة وسلمت الفنانة إلهام شاهين قناع "توت عنخ امون" له، ليعبر الأخير عن سعادته في مهرجان سينما الشباب، قائلا: "تكريمي في أول طلعة للمهرجان، وهو شرف كبير، وأسعدني كثيرا وجودي بمدينة الغردقة".



وأهدى سلامة التكريم لاسم المخرج الراحل يوسف شاهين وشركة أفلام مصر العالمية، قائلا إن شاهين له نصيب كبير في هذا التكريم، موجها الشكر لإلهام شاهين وإدارة مهرجان الغردقة السينمائي متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



وكرم المهرجان المنتج جابي خوري ضيف شرف الدورة الأولى، وقام الفنان محمود حميدة بتسليمه القناع الذهبي لتوت عنخ آمون، ليعلق حميدة: "فخر لي أن أسلم جائزة المنتج الفنان جابي خوري".



وعلق جابي خوري قائلا: "تعلمت كل شيء من خالي يوسف شاهين، الشئون الفنية، والإنتاجية وأنا وجدت نفسي في مجال الإنتاج، وشكرا لشاهين، الذي علمني حب السينما".



واعتذر المخرج الأرميني جيفان افيتسيان رسالة، عن عدم حضوره لأسباب خارجة عن إرادته، موجها الشكر لإدارة المهرجان لاختياره للتكريم في دورته الأولى، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.



وأبدت الفنانة سولاف فواخرجي سعادتها باستلام تكريمها من الفنان الكبير حسين فهمي، قائلة "إن الشباب يمثل الحياة .. والسينما حياة".



وأكد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة على دعم وزارة الثقافة للمهرجان، لأنه إضافة جديدة لباقة مهرجانات السينما المصرية التي تمثل أدوات مؤثرة لقوة مصر الناعمة.



وقال الخبير السياحي حسام الشاعر الرئيس الشرفي للمهرجان إن إقامة مهرجان سينمائي في الغردقة سيسهم بالتأكيد في الترويج لمدينة السحر والجمال عالميا، مؤكدا على أهمية المهرجانات الفنية في دعم السياحة المصرية.



ووجه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي الشكر لكل من دعم المهرجان منذ أن كان فكرة، مشيرا إلى أن حلم إقامة مهرجان نوعي متخصص في سينما الشباب اجتمع علية مجموعة من المخلصين والمحبين لفن السينما، واليوم تحول الحلم إلى حقيقة بيننا.



فيما وجه الكاتب الصحفي قدري الحجار الشكر لكل الداعمين للمهرجان والمؤسسات الراعية التي ساهمت في خروج المهرجان بشكل يجعل منه إضافة حقيقية لقائمة مهرجانات السينما المصرية.



واختتمت الليلة السينمائية بعرض فيلم الافتتاح "برسوم يبحث عن وظيفة" المخرج محمد بيومي، وذلك في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على تصوير أول فيلم مصري قصير صناعة خالصة لمبدعين مصريين.