 الفلبين: مصرع 25 شخصا وإصابة 13 بسبب الرياح الموسمية والأعاصير المدارية - بوابة الشروق
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الفلبين: مصرع 25 شخصا وإصابة 13 بسبب الرياح الموسمية والأعاصير المدارية

مانيلا - قنا
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 3:02 م

لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 13 آخرون بسبب التأثيرات المشتركة للرياح الموسمية الجنوبية الغربية المتزايدة والأعاصير المدارية.

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، في بيان، أن 8 أفراد فقدوا، فيما بلغ عدد الأفراد المتضررين حوالي مليون و449 ألفا و293 شخصا.

وأضاف أن أكثر من 5 آلاف شخص يبحثون حاليا عن مأوى في 193 مركز إجلاء، في حين تتلقى 9 آلاف أسرة المساعدة خارج المراكز.

وأشار المجلس أن الخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية بلغت 22 مليونا و571 ألفا و500 بيزو، حيث تضرر إجمالي 48 مبنى.

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