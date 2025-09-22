فتح: رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية بلندن لحظة فارقة في تاريخ النضال

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن يمثل لحظة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن هذا النضال تجسد من أجل الحرية والعدالة والخلاص من الظلم والقهر والعجز والتواطؤ الدولي الذي صمت عن الحق الفلسطيني على مدار ما يقارب من 77 سنة عندما اعترف بدولة الاحتلال ولم يعترف بأصحاب الأرض الحقيقيين.

وتابع: «77 سنة ونعيش الظلم والقهر والعدوان ولا تزال الإبادة الجماعية تتجلى في أبشع صورها في قطاع غزة الذي يتعرض للقتل والتجويع والهدم ومحاولات الطرد والتهجير في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان متواصل استعماري استيطاني ببوابات وجدران وممارسة كل أشكال الضغط في وجه الشعب الفلسطيني».

وتمنى أن تكون هذه المحطة الأخيرة لفاتورة الدم التي يدفعها الشعب الفلسطيني، وتابع: «نشعر بأمل متجدد، ونشعر بأن تضحيات شعبنا الجسام ودماء أبناء شعبنا الطاهر التي تزهق على مرأى ومسمع العالم تثمر الحرية الأكيدة للشعب الفلسطيني التي طال انتظارها».

ورُفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن، في أعقاب اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم أيضًا، رُفع العلم الفلسطيني، على واجهة مبنى بلدية سان دوني في فرنسا.

ومن المتوقع أن تعلن عدة دول إضافية خلال المؤتمر، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وهي مالطا، ولوكسمبورج، وفرنسا، ونيوزيلندا، وأرمينيا، وبلجيكا، وسان مارينو وأندورا.

وكانت أربع دول اعترفت أمس الأحد، رسميا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا، وكندا، والبرتغال، وأستراليا)، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 153 دولة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.