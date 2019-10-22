فرنسا ترى عدم وجود مبرر لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الثلاثاء إن فرنسا ترى أنه لا يوجد ما يدعو لتمديد المهلة النهائية لبريطانيا لترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال لو دريان للبرلمان الفرنسي“ في هذه المرحلة نرى أنه لا يوجد ما يبرر أي تمديد جديد“.

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجازة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان حتى تتمكن بريطانيا من الخروج في 31 أكتوبر تشرين الأول. وبعث على مضض برسالة إلى الاتحاد الأوروبي يوم السبت كي يطلب تمديدا للمهلة النهائية بعد أن ألزمه أعضاء البرلمان بأن يفعل ذلك.