تعرف على كواليس مكالمة رئيس الزمالك مع وزير الرياضة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تلقي مكالمة هاتفية من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، يطالبه فيه الأخير بعقد جلسة معه بعدما أنهي جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مشددًا على أنه يحترم الوزير ويحترم قراراته.

قال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "وزير الرياضة قام بزيارة محمود الخطيب ليس لشخص ولكن كونه رئيسا للأهلي والوزير تواصل معي من أجل عقد جلسة معي ورحبت به في نادي الزمالك حال رغبته في عقد جلسة واحترم قراره بزيارة الأهلي كونه رجل سياسي ويسعى لتيسير أمور عمله".

وأضاف : "أطالب جمهور الزمالك بعدم التحفيل على المنافسين لا أجد فايده من ذلك".

وتسأل مرتضى: "ماذا تستفيد عندما تحفل على أحد أو العكس".

وأوضح رئيس الزمالك، أن ناديه ليس طرفا في أزمة مباراة الأهلي والجونة، مؤكدًا أنه احترم قرار الأمن.

وأشار، الزمالك لن يُضر من هذه الأزمة فنحن نعرف كيف نحافظ على حقوق نادينا.