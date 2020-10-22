تحركات واستعدادات الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب في الإسكندرية

اختراق القرى والعزب الريفية وتصالح المصالح والجهود الذاتية والاستنزاف وتكسير العظام والجلسات العائلية





قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2020 في الإسكندرية، كثف الـ216 مرشحًا "فرديا" موزعين على 6 دوائر؛ للفوز بـ16 مقعدًا، من تحركاتهم، لوضع اللمسات الأخيرة لجهدهم الدعائي، وسعيا منهم لاجتذاب أصوات الناخبين كلا لصالحه.

تحركات المرشحين الحذرة؛ إثر سريان فترة الصمت الانتخابي، تنوعت ما بين الجلسات العائلية والقبلية، كما يحدث في الدائرة السادسة بالعامرية والدخيلة وبرج العرب، وبين المرور على القرى والعزب الريفية؛ ذات الحشد الشعبي.

كما يحدث في دائرة المنتزه، وتربيطات وتصالح أصحاب المصالح، كما يحدث في دائرتي، العطارين، وسيدي جابر، وبالجهود الذاتية، كما يحدث في دائرة محرم بك، بينما معركة الاستنزاف وتكسير العظام فتشهدها دائرة الرمل الشعبية.

فالدائرة الأولى، وتضم نطاق أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه" شرقًا، والتي تحظى بنصيب الأسد؛ من حيث المساحة وعدد المقاعد "4"، وكذلك عدد المرشحين الذين بلغوا 69 متنافسًا، ضمنهم 14 حزبيًا، و55 مستقلا، يتخللهم 11 سيدة، بما يرفع احتدام الصراع الانتخابي بين مرشحي حزب مستقبل وطن، و4 نواب حاليين، ومستقلين، باختراق العزب والقرى الريفية والمناطق الشعبية.

والدائرة الثانية، والتي يغلُب على مساحتها الطابع الشعبي، وتضم نطاق قسمي شرطة "أول وثانٍ الرمل"، ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 39 مرشحَا، ضمنهم 10 متنافسين حزبيين، و29 مستقلا، يتخللهم 7 سيدات، والصراع فيها يحكمه الهجوم الحذِر في معركة الاستنزاف وتكسير العظام.

وتشهد الدائرة الثالثة، وتضم نطاق قسمي شرطة "سيدي جابر وباب شرقي"، ومخصص لها مقعدين، وتُعد متوسطة المساحة وذات خليط شعبي، وفيها يُمارس الصراع الانتخابي بالوكالة ورأس المال، بين 26 مرشحا، ضمنهم 7 متنافسين حزبيين، و21 مستقلا، يتخللهم سيدتان، علي مقعدين.

وأما الدائرة الرابعة، وتضم "محرم بك، وأبيس، وكرموز، وغيط العنب، ومينا البصل"، وتقع وسط المحافظة الساحلية، ومخصص لها مقعدين، يتنافس عليهما 28 مرشحًا، بينهم 6 حزبيين، و22 مستقلًا، يتخللهم سيدتان، والصراع فيها "حضري، ريفي"، وتحكمه القوة علي الأرض بالجهود الذاتية.

بينما الدائرة الخامسة، وتضم "العطارين والمنشية والجمرك واللبان"، ذات المساحة المحدودة، وتقع وسط المحافظة، مخصص لها مقعدًا واحدًا، يتنافس عليه 10 مرشحين، بينهم 3 حزبيين، و7 مستقلين، يتخللهم سيدتان، ويٌمارس فيها الصراع صامتًا، حيث التربيطات بتصالح أصحاب المصالح.

ولعل الدائرة السادسة والأخيرة، شاسعة المساحة، ومترامية الأطراف، وتضم "الدخيلة والعامرية وبرج العرب" غربًا، يتنافس فيها 43 مرشحًا، منهم 10 مدعومين من أحزاب سياسية، و33 مستقلًا، بينهم 6 سيدات، يتسابقون جميعًا على 4 مقاعد، وتحكمها جلسات "العائلات، والقبلية، والعصبية، ورأس المال".

وتتنافس قائمتين "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، والمخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح"، حيث يواصل مرشحي الإسكندرية، تكثيف نشاطهم الانتخابي.

واعتمدت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، عدد الناخبين المُسجلين بقاعدة البيانات، حيث بلغ 4 ملايين و51 ألفًا و709 ناخبًا، موزعين على 1160 لجنة فرعية، يحتضنهم 363 مركزًا انتخابيًا، ويُشرف عليهم 6 لجان عامة.

وفندّ، رئيس اللجنة ورئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، المستشار محمد أمين المشد، للشروق، توزيع مقار وأعداد اللجان الفرعية والعامة على مستوى المحافظة لتكون "المنتزه 305 لجنة فرعية، فرزهم في فيكتوريا، والرمل 197 لجنة فرعية، فرزهم في كلية الزراعة بسابا باشا".

و"سيدي جابر 137 لجنة فرعية، فرزهم في مدرسة محمد كريم بسموحه، والعطارين 216 لجنة فرعية، فرزهم في مدرسة العطارين، ومحرم بك 77 لجنة فرعية، فرزهم في نادي الترام، والدخيلة 228 لجنة فرعية، فرزهم في قاعة الاجتماعات داخل حي العجمي".

وتتبع محافظة الإسكندرية، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي بدأت فيها عملية الاقتراع خارج مصر بدءً من أمس الأربعاء، وفي الداخل، تُجرى يومي السبت والأحد المُقبلين.