معهد سيروم: الهند تعتزم تصدير لقاحات كورونا إلى مبادرة كوفاكس في أسابيع

قال رئيس معهد سيروم الهندي، أكبر منتج للقاحات في العالم اليوم الخميس إن من المرجح أن تستأنف الهند صادرات لقاح كوفيد-19 لمبادرة "كوفاكس" العالمية بنهاية الشهر الجاري أو مطلع نوفمبر، مستشهدا بتعزيز الإنتاج وبناء مخزونات بعدما تجاوزت البلاد مرحلة مهمة من حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أدار بوناوالا مدير المعهد قال في مقابلة إن من المحتمل أن يتم في البداية شحن "كميات صغيرة للغاية" فقط تبلغ نحو 20 مليون جرعة في الشهر حتى نهاية العام، مضيفا أن العدد يمكن زيادته حينئذ "بشكل كبير" ابتداء من كانون ثان/ يناير إذا حققت الهند مستهدفاتها من التطعيم ونجحت شركات تصنيع محلية أخرى في زيادة حجم الإنتاج.