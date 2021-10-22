محافظ مطروح يلتقي مع وزير الشباب لاستعراض الخطة الإنشائية لتطوير أندية مطروح

التقى محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، مساء اليوم الخميس، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية علي مستوي مختلف محافظات الجمهورية.

وعقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعاً؛ لبحث الأوضاع الراهنة على صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب، والنائبه سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

تناول اللقاء استعراض ما جرى إنجازه من أعمال تطوير لحقت بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلي أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد وزير الشباب اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظين؛ لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

ولفت صبحي إلى تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي يتم تنفيذها على مدار العام، في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

من جانبه، وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة والتي بلغت 16 مليون جنيه؛ لإنشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها 6 ملايين، بقرى حياه كريمة.

كما استعرض محافظ مطروح عددا من المطالب، التي أكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية ودعم الاندية الكبرى بمطروح بصالات جيم كذلك الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع انشاء مضمارى العلمين والسلوم وجهود إنشاء نادى للفروسية، والجار التنسيق مع الجانب الإماراتي وخبرته في هذه اللعبة .