مقتل 17 شخصا جراء انفجار بمصنع بارود في روسيا

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لقي 17 شخصا، على الأٌقل، حتفهم جراء انفجار بمصنع للبارود في روسيا.

وقال المحققون إنه جرى نقل موظف إلى المستشفى؛ إثر تعرضه لإصابات خطيرة بسبب الحادث اليوم الجمعة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويقع المصنع بالقرب من مدينة ريازان على بعد نحو مئتي كيلومتر من جنوب شرق موسكو.

وتظهر الصور أن الورشة التي وقع بها الانفجار شبه مدمرة. ولم يعد هناك سوى جدران قليلة قائمة. وكان الدخان يرتفع من الأنقاض.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، وقع الحادث عندما حاول الموظفون تشغيل الآلات عند بداية مناوبتهم.

ولايزال سبب الانفجار غير واضح. وسوف يتم التحقيق فيما إذا كان هناك أي مخالفات لقواعد السلامة خلال الإنتاج.

وبحسب وزارة الدفاع المدني، لا يوجد أي خطر على السكان.