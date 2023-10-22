روسيا تشن هجوما صاروخيا على قرية في منطقة خاركيف بأوكرانيا

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شنت روسيا هجوما صاروخيا على قرية "نوفي كوروتيتش" في منطقة "خاركيف"، الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة منشأة توزيع تابعة لشركة "نوفا بوشتا"، وهي أكبر شركة بريد خاصة في أوكرانيا.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 17 آخرون، جميعهم من موظفي الشركة، طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أطلقت 8 صواريخ طراز "إس-300" والعديد من الطائرات بدون طيار من الشمال ومن شبه جزيرة القرم في خاركيف ومناطق أخرى.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية العديد منها.

وساهمت الهجمات الروسية الأخيرة على منطقة "أفدييفكا" في زيادة 90% في الخسائر البشرية الروسية، التي سجلتها أوكرانيا، حسب وزارة الدفاع البريطانية.