خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

خرج مطارا دمشق وحلب الدوليان عن الخدمة جراء تعرضهما لقصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الأحد وتم تحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه "حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".

وذكر سكان محليون جنوب العاصمة دمشق لـ(د.ب.أ)، أنهم سمعوا عدة انفجارات تبعها تصدي المضادات الارضية التابعة للجيش السوري لصواريخ قادمة من جهة الجولان السوري المحتل.

وقال سكان في مدينة حلب لـ(د. ب.أ) إن "أربعة انفجارات عنيفة سمعت في أطراف المدينة الشرقية في محيط المطار".

وأعلنت وزارة النقـل السورية، تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.