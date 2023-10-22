الوكالة اللبنانية: قصف عنيف على محيط علما الشعب والضهيرة

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان»، بأن محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفا عنيفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الساعة الثامنة ليلًا، عددًا من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الظهيرة وعلما الشعب.

ولفتت الوكالة إلى أن «قرى القطاع الغربي شهدت ليلًا ساخنًا ومتوترًا؛ تخلله إطلاق معاد لعدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الأولى، كما سمع صباح اليوم أصوات رشقات نارية من محيط بلدة الناقورة».

وأشارت إلى إطلاق صفارات الإنذار لأكثر من مرة، صباح اليوم، في مستعمرات العدو الإسرائيلي الواقعة قرب الخط الأزرق، والتي باتت خالية من السكان.

كما شهدت سماء الجنوب تحليقا للطيران الحربي المعادي.

وذكرت الوكالة أن «الرقعة الجغرافية للاعتداءات الإسرائيلية اتسعت لتتعدى عمق 5 كيلومترات داخل لبنان من الخط الأزرق».

وأوضحت أن حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق تجاه المناطق الأكثر أمنًا ازدادت، حيث يوجد في مدينة صور أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية، توزعوا على عدد من مراكز الإيواء في المدارس الرسمية والخاصة.

وأعدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات «صور» مراكز الإيواء لاستقبال العائلات، لكنها أعلنت أكثر من مرة عن ضعف الإمكانات لتأمين حاجات النازحين.