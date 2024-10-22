جماعة الحوثي تعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية وتصف العملية بالنوعية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذها عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان مصور، إن قوتهم الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".

وأضاف أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزًا المنظوماتِ الاعتراضية الأمريكية والإسرائيليةِ

وأوضح سريع، أن العملية جاءت انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادًا لمقاومتيهما، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في ما قال إنها معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لطوفان الأقصى (العملية التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي).

وفي بيانه، أكد سريع أن قواتهم مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي "فلسطين2". pic.twitter.com/AqqX8rCyLT — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 22, 2024

ومنذ نوفمبر الماضي، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على أهداف إسرائيلية، وكذلك على سفنٍ تقول إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادًا للفلسطينيين في غزة، وكذلك ردًا على الغارات التي يشنها ما تسميه التحالف الأمريكي البريطاني ضد اليمن.