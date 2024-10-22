حماس داعية لتحرك دولي: الاحتلال يواصل محاولاته لتنفيذ خطة الجنرالات بشمال غزة

قالت حركة حماس، إن المنظومة الدولية عليها التحرُّك الفوري لوقف جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي والمذابح التي ينفّذها جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

وذكرت الحركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يواصل محاولاته لتنفيذ مخططه الإجرامي المعروف بـ«خطة الجنرالات» في شمال قطاع غزة، ويحاصر المدارس والمستشفيات ويرتكب المجازر بحق المواطنين العزل والنازحين، وينفّذ أبشع عملية تهجير قسري على الهواء مباشرة وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأضافت: «ما تشهده جباليا ومخيمها ومشروع بيت لاهيا وعموم محافظة شمال غزة من مجازر يومية وتدمير شامل، وعمليات تهجير قسري وتطهير عرقي، واستهداف وحشي للمدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات، بمن فيها من نازحين ومرضى وجرحى؛ هو انتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع والأعراف، لم يكن لِيُمَرَّر لولا حالة الصمت والتخاذل التي تعتري المنظومة الدولية، والسلوك المتواطئ للإدارة الأمريكية مع جرائم العدو الصهيوني».

ووجّهت حماس، دعوة للشعوب العربية والإسلامية، ولجميع الأحرار حول العالم بضرورة التحرك وتشكيل أكبر ضغط على الاحتلال وداعميه من الدول الغربية، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، والعمل لوقف جريمة العصر التي ترتكب في قطاع غزة، وإفشال مخططات الاحتلال الفاشية الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن الناس في شمال غزة ينتظرون الموت فقط.

وأضاف في منشور عبر منصة «إكس»: «رائحة الموت في كل مكان، حيث تُترك الجثامين ملقاة على الطرق، أو تحت الأنقاض، ويتم رفض البعثات لإزالتها، أو تقديم المساعدة الإنسانية».

وأضاف أن موظفي الوكالة في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية، وتابع: «يشعرون بالهجران، واليأس، والوحدة، يعيشون من ساعة إلى أخرى، خائفين من الموت في كل ثانية».

وأشار إلى أنه خلال الحرب على مدار العام الماضي، بقي بعض موظفي الأونروا في الشمال، وفعلوا المستحيل لتقديم المساعدة للنازحين داخليًا، متابعًا: «بعض ملاجئنا بقيت مفتوحة، على الرغم من القصف العنيف والهجمات على المباني».