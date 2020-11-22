أياكس يسحق هيراكليس ألميلو بخماسية نظيفة ويتصدر الدوري الهولندي

واصل أياكس انطلاقته الناجحة في الدوري الهولندي لكرة القدم وحقق فوزا ساحقا 5 / صفر على هيراكليس ألميلو اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز سبارتا روتردام على أدو دن هاج 6 / صفر وفينورد روتردام على مضيفه فورتانا سيتارد 3 / 1 وتعادل تفنتي أنشخيده مع آيندهوفن 1 / 1 وفالفيك مع هيرنفين 1 / 1 .

واستعاد أياكس صدارة جدول المسابقة ، والتي انتزعها فيتيسه آرنهيم أمس ، حيث رفع أياكس رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين أمام فيتيسه آرنهيم بعدما حقق اليوم انتصاره الخامس على التوالي وهو الثامن له في تسع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وتجمد رصيد هيراكليس ألميلو عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها لاسينا تراوري وديفيد ناريس وزكريا لبيض في الدقائق السادسة و29 و36 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف دوشان تاديتش وزكريا لبيض هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 58 و77 .

وأهدر آيندهوفن فرصة التقدم إلى المركز الثاني واكتفى بالتعادل مع مضيفه تفنتي أنشخيده 1 / 1 ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام أنشخيده.

وأنهى آيندهوفن الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله دونيايل مالين في الدقيقة الثامنة وتعادل دانيلو لأنشخيده من ضربة جزاء في الدقيقة 63 .

وتغلب فينورد روتردام على النقص العددي في صفوفه بعد طرد أوركون كوكو في الدقيقة 12 وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 / 1 على مضيفه فورتانا سيتارد.

ورفع فينورد رصيده إلى 21 نقطة لينتزع المركز الثالث في جدول المسابقة مؤقتا وتجمد رصيد فورتانا سيتارد عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر الأخير حيث مني الفريق بهزيمته السادسة مقابل ستة تعادلات في الموسم الحالي ولا يزال سجله خاليا من الانتصارات في البطولة حتى الآن.

وبادر سيتارد بهز الشباك عن طريق زيان فليمنج في الدقيقة الأولى.

وتلقى فينورد لطمة قوية بالطرد المبكر لكوكو في الدقيقة 12 ، ولكن الفريق تغلب على النقص العددي في صفزفه وانتزع الفوز على مضيفه بثلاثة أهداف سجلها ماركوس سينيسي في الدقيقة 34 وستيفن برجيوس في الدقيقتين 45 و90 من ضربتي جزاء.

واستغل فالفيك النقص العددي في صفوف ضيفه هيرنفين وانتزع تعادلا متأخرا 1 / 1 معه ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر مقابل 17 نقطة لهيرنفين في المركز السادس.

وأنهى هيرنفين الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جوي فيرمان في الدقيقة 19 ولكنه عانى من طرد لاعبه سيبين ديفيلي في الدقيقة 43 ليستغل فالفيك تفوقه العددي وينتزع التعادل بالهدف الذي سجله فيتالي داماسكان في الدقيقة 83 .

واكتسح سبارتا روتردام ضيفه أدو دن هاج بستة أهداف نظيفة سجلها لينارت ثاي في الدقيقتين 43 و59 وزفن ميناتس وعبدو هروي في الدقيقتين 53 و56 وماريو إنجيلس في الدقيقتين 80 و85 .

ورفع سبارتا رصيده إلى تسغ نقاط وقفز للمركز العاشر علما بأنه الفوز الثاني له على التوالي كما أنه الفوز الثاني فقط للفريق في الدوري الهولندي هذا الموسم. وتجمد رصيد أدو دن هاج عند أربع ننقاط في المركز السادس عشر.