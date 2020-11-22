إصابة عروسين في حادث تصادم بحفل زفاف بالشرقية

أصيب عروسين، وشقيق العريس وزوجته، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في حفل زفاف بطريق بلبيس – الزقازيق، أمام قرية ميت ربيعة البيضاء، ببلبيس في الشرقية.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في حفل زفاف بطريق بلبيس – الزقازيق، أمام قرية ميت ربيعة البيضاء، ببلبيس.



أسفر الحادث عن إصابة كلًا من: العريس عبدالرحمن محمد عيد عبدالعال، مهندس مدني، بجرح تهتكي بالجبهة والحاجب الأيمن، والعروسة أسماء سعيد فتحي متولي، 23 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، بكدمات بالصدر، وشقيق العريس، براء، 29 سنة، طبيب بمستشفى بالعاشر من رمضان، وزوجته إسراء خالد السيد عبدالرحمن، 26 سنة، طبيبة، بكسر بعظام الأنف، فيما تبين وقوع الحادث إثر انفجار الإطار الأيسر لسيارة الزفاف.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36018 جُنح بلبيس لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.