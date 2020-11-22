 تركيا تبدأ فرض حظر تجوال ليلي في عطلة نهاية الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تبدأ فرض حظر تجوال ليلي في عطلة نهاية الأسبوع

د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 1:55 ص

بدأت تركيا، اليوم السبت، فرض حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تزايد الإصابات بفيروس كورونا، بشكل قد تعجز فيه الحكومة عن السيطرة على الجائحة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقالت الأناضول إن حظر التجوال سيطبق بدءً من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد، في حين سيطبق الحظر يوم الأحد بدءً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين.

وكانت وزارة الداخلية التركية قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن حظر التجوال الليلي لن يعطل سلاسل التوريد والإنتاج، وسيتم إعفاء بعض العاملين في القطاعين العام والخاص من الذهاب للعمل.

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