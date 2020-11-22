 المعارضة في بيلاروس تخطط لمظاهرات حاشدة اليوم - بوابة الشروق
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المعارضة في بيلاروس تخطط لمظاهرات حاشدة اليوم

د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 8:29 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 8:29 ص

تنظم المعارضة البيلاروسية المظاهرة الخامسة عشرة الكبرى ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد في الجمهورية السوفيتية السابقة، برغم تهديد الشرطة باستخدام العنف.

وتم هذه المرة الإعلان رسميا عن الفعالية باعتبارها "مسيرة ضد الفاشية"، في رد فعل من المنظمين على سب لوكاشينكو /66 عاما/ لهم الأسبوع الجاري ووصفه إياهم بأنهم فاشيون.

وكالعادة، تمنع السلطات الاحتجاجات، وقمعت الشرطة المتظاهرين السلميين مؤخرا بالاعتقالات وخراطيم المياه.

وتمت دعوة المواطنين في العاصمة مينسك إلى التجمع أولا في منطقتهم السكنية حاملين الأعلام التاريخية باللونين الأحمر والأبيض ثم تنظيم مسيرات المظاهرة.

وتدعو الحركة إلى استقالة لوكاشينكو، ووضع حد لعنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.

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