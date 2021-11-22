تحرير 11 محضرًا تموينيًا لمخابز في كفر الدوار

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 11 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز، في كفر الدوار.

ووفقًا لبيان إعلامي، استهدفت الحملة التى أشرف عليها مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، التفتيش على المخابز فى كفر الدوار، وحررت 11 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وشدّد هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.