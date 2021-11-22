ناجلسمان: لا أتوقع انقساما في صفوف بايرن بسبب التطعم ضد كورونا

أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إنه لا يتوقع حدوث أي انقسام في فريقه بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في غيابات عدة في صفوف فريقه في الوقت الحالي.

وقال ناجلسمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف الأوكراني غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: "لا أعتقد أن ذلك سيتسبب في انهيار الفريق، في النهاية يجب عليك أن تنضج وأن نقف بجانب بعضنا البعض".

و من المقرر أن يسافر بايرن إلى أوكرانيا بدون لاعبه جوشوا كيميتش وسيرجي جنابي وجمال موسيالا وإيريك ماكسيم شوبو موتينج ومايكل كويسانس، الذين خضعوا جميعا للحجر الصحي بعدما خالطوا حالات مصابة العدوى

كان كميتش قد أكد في وقت سابق أنه لم يحصل على اللقاح حتى الآن، فيما يقال أن لدى بايرن خمسة لاعبين لم يتم تطعيهم، وذكرت تقارير أنهم لم يحصلوا على رواتبهم خلال فترة الحجر الصحي.

وقال ساني، اليوم الاثنين: "أنا أؤيد الحصول على التطعيم، يجب عليك رؤية ما يمكن حدوثه في المستقبل، حينما تحل المباريات الأكثر أهمية، لكن ليس ذلك فقط هو السبب".

وأوضح ناجلسمان: " في النهاية لا يمكن للجميع في فريق ما أو مجموعة أن يكونوا متفقين أو لديهم نفس الآراء، لكن يمكننا مناقشة الأمر ولاعبونا يفعلون ذلك".

وبعيدا عن غياب خمسة لاعبين عن صفوف الفريق البافاري، فإن ناجلسمان أيضا سيفتقد خدمات المدافع نيكلاس زوله وجوسيب ستانسيتش الذين تعرضا للإصابة بكورونا رغم حصولهما على التطعيم، فيما يغيب دايوت أوباميكانو للإيقاف فيما لم يصل الثنائي مارسيل سابيتزر وكينجسلي كومان لكامل جاهزيتهما.

لكن ناجلسمان قال إن فريقه لن يذهب إلى كييف بدون عناصر مؤثرة.

وأوضح مدرب بايرن أن كل من زوله وستانسيتش وكيميتش ربما يعودون للفريق في مواجهة أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني يوم السبت المقبل، وذلك قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند يوم الرابع من ديسمبر المقبل.

وفاز بايرن ميونخ بكل مبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ليحجز لنفسه مكانا في الأدوار الإقصائية بالمسابقة، فيما سيضمن له الفوز على دينامو كييف غدا الثلاثاء، صدارة المجموعة.